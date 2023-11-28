Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию

Торжественная церемония прошла в рамках недели сельского хозяйства региона — Башкортостан аграрный. Она продлится по 2 декабря.
О поставке партии качественного меда договорились производитель спецпитания для космонавтов — Бирюлевский экспериментальный завод пищевых концентратов — и компания «Башкирский мед». Всего производство передало заводу 40 килограммов меда.
В скором времени его расфасуют и отправят на грузовом корабле на Международную космическую станцию, сообщил космонавт Роскосмоса, Герой России, руководитель Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России Михаил Корниенко, принявший участие в церемонии.
«Мед очень поддерживает космонавтов на орбите. Всем известно и понятно, что это самый полезный продукт. В космосе он нужен вдвойне — я это подтверждаю, полтора года летал — мы его там используем по полной программе. Это необходимая совершенно вещь в рационе питания космонавта», — подчеркнул Михаил Корниенко.
Директор Бирюлевского экспериментального завода Михаил Иринев, подчеркнул, что мёд является незаменимой составной частью питания космонавтов, в нем много витаминов и микроэлементов. Ну, а самым лучшим, заслуженно признан башкирский мёд, поэтому выбор пал именно на него.
«Мы более 20 лет поставляем мед для нужд космонавтики, знаем все требования к качеству, и готовы поставлять наш продукт еще многие годы» — сказала руководитель компании «Башкирский мед» Диляра Гильфанова.
Напомним Башкортостан уже не один год лидирует в России по производству товарного меда. В текущем, сложным по погодным условиям году, на пасеках региона произвели около 6,5 тыс. тонн прекрасного по качеству меда, рассказали агентству «Башинформ» в пресс — службе Минсельхоза Башкортостана. В республике насчитывается около 300 тыс. пчелосемей.