16:30 (мск), источник: Комсомольская правда
«Жена меня расцеловала»: как живет строитель из Екатеринбурга, выигравший 16 млн в лотерею
Строитель из Екатеринбурга три билета в лотерею и стал миллионером.
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Строитель из Екатеринбурга выиграл в лотерею больше 16 миллионов рублей. 47-летний Николай Шевелев работает элекромонтажником, а его жена Наталья, с которой он вместе уже больше 20 лет, трудится на заводе. Супруги воспитали двоих детей, а теперь нянчатся с внуками. Николай и Наталья живут в скромной квартире, но уже готовятся, что их жизнь изменится к лучшему.
«НА УДАЧУ НЕ ЖАЛУЮСЬ»
В октябре 2023 года на один из семейных праздников Николай купил три билета в лотерею. Один из них принес мужчине выигрыш в 105 тысяч рублей, а другой сделал миллионером — уралец выиграл еще 16,6 миллиона рублей.
— Я сначала не поверил. Мурашки по телу пробежали. Несколько раз перепроверил, а потом позвал жену. Наталья была на кухне. Мы оба были в шоке. А потом она как закричит от радости и давай меня целовать! — улыбается уралец.
Николай играет в лотереи уже больше пяти лет, но ни разу не выигрывал большую сумму.
— Я не верю в приметы, в какие-то особенные числа, в то, что можно заранее что-то рассчитать. Я просто взял три билетика, и все. Я вообще по жизни на удачу не жалуюсь, но никогда не думал, что мне настолько повезет, — не скрывает радости мужчина.
«ИСПОЛНИМ ДАВНЮЮ МЕЧТУ»
Выигрыш с вычетом 13% Николай сможет получить только через полгода. При этом уралец уже придумал, на что его потратит.
— Я хочу приобрести квартиру нам с женой и детям. Обеспечить их жильем -давняя мечта. Конечно, на отдых немного оставим, и жене подарки куплю. Духи, шубу, украшения — все, что пожелает, — улыбается Николай.
А вот на еще одну давнюю мечту у мужчины, по подсчетам, выигранных денег не хватит.
— Больше всего мечтаю о даче с бассейном и красивым садом. Но ее я теперь смогу потихоньку строить сам! — говорит уралец.
В свободное от работы время Николай любит ходить в баню, собираться с друзьями или зовет супругу на свидание в кино или прогуляться в парке.
— Особенно часто мы ходим «погулять», когда хочет себе что-нибудь купить в торговом центре, — смеется мужчина.