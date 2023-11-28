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16:38 (мск), источник: АиФ Калининград

Собирать главную ель города начнут с 4 декабря

Сейчас рабочие уже начали украшать живые ели в сквере Шиллера.

Источник: Администрация Калининградской области

В Калининграде к новому году начали украшать ели, растущие в сквере Шиллера у Драмтеатра.

Как сообщили в городской администрации, Площадь Победы начнут украшать с 1 декабря, а с 4 декабря рабочие приступят к сборке главной ёлки. Включить гирлянды на ней должны 10 декабря.

Простоит символ Нового года в центре города до 19 января.

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