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16:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Туман и сильный ветер: в Волгоградской области 29 ноября потеплеет до +7 градусов

29 ноября волгоградцев ожидают температурные качели и сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 4 м/с 55% 758 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 ноября, в Волгоградской области будет тепло и ветрено. Синоптики обещают сухую, солнечную погоду. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, осадков в середине недели не ожидается.

— Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-восточный, местами порывы 15−20 м/с, — предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Из-за перепадов температур вероятен гололед на дорогах. Водителям стоит учесть погодные условия. Ночью в регионе будет −2…-7º, днем +2…+7º тепла. В Волгограде в среду ожидается −1…-3º, днем +3…+5º градусов. Добавим, что до конца месяца будут плюсовые температуры.

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