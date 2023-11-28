16:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Туман и сильный ветер: в Волгоградской области 29 ноября потеплеет до +7 градусов
29 ноября волгоградцев ожидают температурные качели и сильный ветер.
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В среду, 29 ноября, в Волгоградской области будет тепло и ветрено. Синоптики обещают сухую, солнечную погоду. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, осадков в середине недели не ожидается.
— Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-восточный, местами порывы 15−20 м/с, — предупреждают синоптики Гидрометцентра.
Из-за перепадов температур вероятен гололед на дорогах. Водителям стоит учесть погодные условия. Ночью в регионе будет −2…-7º, днем +2…+7º тепла. В Волгограде в среду ожидается −1…-3º, днем +3…+5º градусов. Добавим, что до конца месяца будут плюсовые температуры.