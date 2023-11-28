Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России

Глава государства отметил, что решить демографические проблемы в стране невозможно только посредством выплат и пособий.
«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека», — заявил Путин, указав, что в основе семьи должны лежать доверие, любовь и прочная нравственная опора.
Ранее, 22 ноября, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России помимо средств материнского капитала предусмотрены и другие меры поддержки детства, материнства и отцовства. Депутат добавила, что с 2021 года материнский капитал по поручению президента индексируется не на прогнозное значение, а на реальный процент инфляции.
До этого, 14 ноября, депутат Госдумы Наталия Полуянова раскритиковала позицию коллег по парламенту о том, что женщины должны отказываться от образования в пользу рождения детей. В комментарии «Известиям» она отметила, что отмена гендерных барьеров и предрассудков даст возможность женщинам для большей самореализации.
Тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография» сообщила, что свыше 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года.
При этом 7 ноября стало известно, что, согласно докладу Счетной палаты, в первом полугодии текущего года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек — на треть больше, чем в 2022-м.