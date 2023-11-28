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16:52 (мск), источник: Известия

Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России

Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, приуроченного к 30-летию образования организации.

Источник: Freepik

Глава государства отметил, что решить демографические проблемы в стране невозможно только посредством выплат и пособий.

«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека», — заявил Путин, указав, что в основе семьи должны лежать доверие, любовь и прочная нравственная опора.

Ранее, 22 ноября, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России помимо средств материнского капитала предусмотрены и другие меры поддержки детства, материнства и отцовства. Депутат добавила, что с 2021 года материнский капитал по поручению президента индексируется не на прогнозное значение, а на реальный процент инфляции.

До этого, 14 ноября, депутат Госдумы Наталия Полуянова раскритиковала позицию коллег по парламенту о том, что женщины должны отказываться от образования в пользу рождения детей. В комментарии «Известиям» она отметила, что отмена гендерных барьеров и предрассудков даст возможность женщинам для большей самореализации.

Тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография» сообщила, что свыше 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года.

При этом 7 ноября стало известно, что, согласно докладу Счетной палаты, в первом полугодии текущего года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек — на треть больше, чем в 2022-м.

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