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17:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни главный архивист Госархива Калининградской области Анатолий Бахтин

Известного в регионе историка не стало 28 ноября.

Источник: Государственный архив Калининградской области

В Калининграде во вторник, 28 ноября, ушел из жизни главный архивист Государственного архива Калининградской области, историк и краевед Анатолий Бахтин. Об этом сообщает в соцсетях архив.

В Государственном архиве Анатолий Павлович работал около 40 лет.

«Имя Анатолия Павловича Бахтина знакомо очень многим, как профессорам университетов, так и любителям-краеведам не только Калининградской области, но и далеко за ее пределами. Являясь непререкаемым авторитетом в вопросах истории Тевтонского Ордена, он щедро делился своими знаниями, выступая с докладами, давая консультации всем, кто к нему обращался», — говорится в сообщении.

Анатолий Павлович — автор нескольких монографий, многочисленных публикаций.

С фотоаппаратом он объездил всю Калининградскую область, фиксируя сохранившиеся памятники, виды городов и населенных пунктов, их жителей. Увлечением Анатоля Павловича была и живопись. Несколько лет назад в архиве с успехом прошла выставка его работ.

Прощание с Анатолием Павловичем Бахтиным состоится 30 ноября в храме Архангела Гавриила (пр. Мира, 152) в 11−00.

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