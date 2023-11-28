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17:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Самому возрастному жениху в Ростовский области исполнился 91 год

В Ростовской области подсчитали количество пар, расписавшихся в пожилом возрасте.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала 2023 года расписались 187 пар почтенного возраста. Об этом говорится в группе VK регионального управления ЗАГС.

Самому старшему жениху на Дону исполнился 91 год, его невесте 53 года. Пара зарегистрировалась в Ростове-на-Дону.

— Невеста, побившая рекорд по возрасту, живет в Константиновском районе, ей 88 лет. Ее половинке — 85 лет. Совет да любовь молодоженам! — написали в соцсети сотрудники ЗАГС.

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