17:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Самому возрастному жениху в Ростовский области исполнился 91 год
В Ростовской области подсчитали количество пар, расписавшихся в пожилом возрасте.
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В Ростовской области с начала 2023 года расписались 187 пар почтенного возраста. Об этом говорится в группе VK регионального управления ЗАГС.
Самому старшему жениху на Дону исполнился 91 год, его невесте 53 года. Пара зарегистрировалась в Ростове-на-Дону.
— Невеста, побившая рекорд по возрасту, живет в Константиновском районе, ей 88 лет. Ее половинке — 85 лет. Совет да любовь молодоженам! — написали в соцсети сотрудники ЗАГС.