17:07 (мск), источник: АиФ Кубань
Океанолог рассказал, почему в Краснодарский край пришел мегашторм
Ученый считает, что штормы напрямую связаны с землетрясениями.
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Океанолог рассказал, почему в Краснодарский край пришел мегашторм.
Как рассказал «Туапсинским вестям» ведущий научный сотрудник Южного отделения ФГБУН «Институт океанологии РАН» Игорь Подымов, похожая ситуация была в 2003 году, когда зафиксированная высота волн составила более десяти метров. Тогда в Туапсе волны залили причал и берег на 150 метров вглубь.
Ученый считает, что штормы напрямую связаны с землетрясениями. В 2033 году в районе Туапсе произошло пять землетрясений. Кроме того, в районе Геленджика сильно сместилась точка восхода солнца. Игорь Подымов отмечает, что смещение магнитных полюсов планеты привело к изменениям вращения земного шара. Только за 29 лет наблюдений Северный магнитный полюс сместился на 1700 километров в сторону полуострова Таймыр. Это привело к колебаниям ядра и нарастающей генерации тепла в верхних слоях мантии, что отразилось на вращении планеты, нагреву земли и «глобальному потеплению».
Вследствие этого нарастающая нестабильность Земли привела к увеличению количества аномальных процессов — сейсмоактивности, процессов в атмосфере, в океане и вулканизма. Точкой отсчета стал 1994 год, когда ускорилось перемещение магнитных полюсов.
Мы писали, когда закончится мегашторм на юге России. Ученый объясняет это тем, что Черное море, как и Средиземное — теплое, и средиземноморские циклоны движутся по своей траектории, а на востоке Евроазиатского континента находится область повышенного давления. В связи с этим циклоны снова будут проходить по территории Краснодарского края. Очередной циклон, по мнению Ткаченко, следует ожидать в течение ближайших двух дней.