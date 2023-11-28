Главное
Главные новости к вечеру 28 ноября
17:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев предупредили о кратковременных отключениях ТВ и радио

На станциях будут проходить плановые работы.

На текущей рабочей неделе в Воронежской области возможны кратковременные прерывания трансляции телерадиосигнала. На передающих станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения оборудования. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Отключения возможны в населенных пунктах:

  • Воронеж — с 29 ноября по 1 декабря в период с 8:00 до 18:00;
  • село Лосево Павловского района — 30 ноября в период с 10:00 до 13:00.

На время работ в Лосево будут недоступны 20 общедоступных телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2). В Воронеже, кроме указанных каналов, отключатся ряд аналоговых каналов и два десятка радиопрограмм в FM-диапазоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта