17:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежцев предупредили о кратковременных отключениях ТВ и радио
На станциях будут проходить плановые работы.
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На текущей рабочей неделе в Воронежской области возможны кратковременные прерывания трансляции телерадиосигнала. На передающих станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения оборудования. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Отключения возможны в населенных пунктах:
На время работ в Лосево будут недоступны 20 общедоступных телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2). В Воронеже, кроме указанных каналов, отключатся ряд аналоговых каналов и два десятка радиопрограмм в FM-диапазоне.