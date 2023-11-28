Механизм переименования Волгограда в Сталинград разработали в областной Думе

Депутаты Волгоградской областной думы приступили к рассмотрению законопроекта, в котором прописан механизм возможного переименования Волгограда в Сталинград, которого уже год добиваются многие чиновники и парламентарии. Речь идет о внесении изменений в закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области». Среди авторов — главный ветеран региона и председатель облдумы Александр Блошкин, депутаты Булгаков, Струк, Головачева и другие, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.
В законопроекте решили прописать процедуру переименования административного центра Волгоградской области без изменения названия самого региона. В первой статье указали, какие документы понадобятся для этого, в их числе — расчеты финансовых затрат на реализацию предложения и обоснование. При этом облдума должна будет проинформировать население о сумме, в которую обойдется такая блажь.
Среди множества обоснований переименования прописано «возвращение отдельным административно-территориальным единицам, населенным пунктам наименований, широко известных в прошлом и настоящем».
Если речь идет о любом населенном пункте области, инициативы спустят в муниципалитет, в состав которого он входит. Для Волгограда прописали отдельный механизм областного референдума. Решение о его проведении облдума должна опубликовать в течение 5 календарных дней после постановления о принятии предложения о переименовании к рассмотрению.
— Предложение о переименовании административного центра Волгоградской области считается поддержанным населением Волгоградской области, если более половины принявших участие в голосовании участников областного референдума проголосовали за одобрение Волгоградской областной Думой такого предложения, — говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту отмечают, что закон разработали для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Напомним, уже год продолжается очередная эпопея с переименованием, после того, как ветераны в который раз попросили губернатора вернуть городу имя Сталинград. Решение о проведении референдума так и не приняли. Различные срезы общественного мнения, которые проводили не местные чиновники и общественники, показывают, что две трети горожан против переименования города-героя. Большинство, согласно опросу ВЦИОМ, хотят оставить городу привычное название, возмущаются переименованию Волгограда в Сталинград и общественники. Летом объявили, что ставят вопрос о переименовании на паузу. Многие волгоградцы считают, что референдум снова приурочат к президентским выборам, чтобы поднять явку.
Пока же Блошкин объявил, что обсуждать, переименовывать город или нет, продолжат в 2024 году. Тем временем, Волгоград официально будет называться Сталинградом 9 раз в году — в памятные даты.