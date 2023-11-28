На Минск идет циклон с Карпат. В городе введен режим повышенной готовности

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем под руководством заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна.
— В ближайшие сутки на территорию республики придет циклон. В течение ночи он будет двигаться с Карпат и выйдет к нашим южным границам, — сообщила первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич. — Завтра в течение дня мы ожидаем сложные погодные условия. Объявлен оранжевый уровень опасности. В Минске прогнозируется сильный снегопад. Высота снежного покрова увеличится с 7 до 15−20 см. Порывы ветра, по предварительным расчетам, достигнут 14 м/с. Они будут вызывать метель и провоцировать заносы на дорогах.
Таким образом, всем предприятиям и организациям независимо от форм собственности необходимо быть готовыми к принятию мер для ликвидации последствий снегопада.
В свою очередь, водителям нужно соблюдать правила парковки транспорта. Желательно не оставлять его вдоль дорог, а под стеклами автомобилей указывать номер контактного телефона. Это необходимо для того, чтобы незамедлительно освободить проезжую часть без привлечения эвакуаторов. Как следствие, специализированному автотранспорту будет работать легче и коммунальные службы смогут быстрее очистить город от снега. При необходимости парковку автотранспорта ограничат временными знаками.
В Мингорисполкоме также обратили внимание на необходимость помощи населения в уборке снега на внутридворовых территориях.
По расчетам метеорологов, в течение суток южный циклон покинет территорию Беларуси. В четверг погодные условия улучшатся. Снежная погода с легким морозом сохранится до конца недели.