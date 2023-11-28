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Главные новости к вечеру 28 ноября
17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 28 ноября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Финляндия закрыла всю границу с Россией для беженцев
Прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии теперь будет идти лишь в аэропортах и морских портах

Путин призвал сделать многодетность нормой жизни в России
Глава государства отметил, что решить демографические проблемы в стране невозможно только посредством выплат и пособий.

Власти Украины предложили переименовать города в Крыму
Географическим названиям в Крыму будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке.

С 1 декабря россиянам начнут выплачивать новогодние премии
Размеры и суммы поощрений зависят от успехов предприятий и сферы их деятельности.

Крупнейший в мире айсберг может исчезнуть в ближайшие месяцы
Айсберг А23а площадью 4,2 тыс. кв. м (около двух Петербургов) в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане.

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