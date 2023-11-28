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Главные новости к вечеру 28 ноября
28 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Крепитесь, люди, скоро лето: Жителей Молдовы в первый день зимы ждут невероятные 17 градусов тепла

Прогноз погоды от синоптиков на 29 ноября 2023.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 10 м/с 23% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Ну, что, дорогие читатели, самое время рассказать о погодке. Спойлер — новости хорошие! Но обо всем по порядку.

Ночью нам прогнозируют до 6 градусов со знаком «плюс», утром — до 4 градусов выше ноля. Утром же обещают кратковременные осадки.

Днем воздух не прогреется, будут все те же 4−5 градусов тепла. Дождей не обещают. Вечером ожидается от минус одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 9−10 метров в секунду, а относительная влажность — 90%.

Зато в первые дни зимы (1−2 декабря) зима сдаст свои позиции, уступив место привычному средиземноморскому теплу: температура 1—2 декабря поднимется до +14…+17 градусов! Почти лето!

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