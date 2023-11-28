28 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Крепитесь, люди, скоро лето: Жителей Молдовы в первый день зимы ждут невероятные 17 градусов тепла
Прогноз погоды от синоптиков на 29 ноября 2023.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ну, что, дорогие читатели, самое время рассказать о погодке. Спойлер — новости хорошие! Но обо всем по порядку.
Ночью нам прогнозируют до 6 градусов со знаком «плюс», утром — до 4 градусов выше ноля. Утром же обещают кратковременные осадки.
Днем воздух не прогреется, будут все те же 4−5 градусов тепла. Дождей не обещают. Вечером ожидается от минус одного градуса мороза до одного градуса тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 9−10 метров в секунду, а относительная влажность — 90%.
Зато в первые дни зимы (1−2 декабря) зима сдаст свои позиции, уступив место привычному средиземноморскому теплу: температура