Министр спорта Татарстана: на Центральном стадионе Казани ожидаются крупные турниры после его реконструкции

Центральный стадион Казани сможет принимать крупные, в том числе и международные, турниры после реконструкции в рамках подготовки к проведению к Игр БРИКС. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Министр также подчеркнул, что для «такого города, как Казань, “Ак Барс Арены” маловато». Леонов отметил, что это — все-таки футбольной стадион. А на Центральном стадионе, по словам министра, всегда был центр развития легкой атлетики.
— Сегодня легкая атлетика возвращается и на международную арену в той или иной степени, — цитирует ТАСС его слова.
Напомним, Центральный стадион включает в себя футбольное поле, легкоатлетическую дорожку вокруг него, а также волейбольный, тренажерный залы, зал гимнастики и раздевалки.
На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин объявил о реконструкции Центрального стадиона. Масштабные работы стартуют уже в декабре. Обновленная арена примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС.