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09:38 (мск), источник: МК.RU Крым

Топ-3 новости Крыма: Ураган сравнимый с бурей времен Крымской войны

По итогам каждой недели «МК в Крыму» определяет три самые просматриваемые новости на крымские темы, которые были опубликованы на сайте CRIMEA.MK.RU.

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Ураган в Крыму сравним с бурей времен Крымской войны.

На Крым обрушился один из самых мощных ураганов за несколько веков. Об этом заявил российский метеоролог Роман Вильфанд. По его информации, подобная буря в Крыму бушевала разве что во время Крымской войны. Тогда, в ноябре 1854 года, шторм потопил европейские корабли. При этом российские корабли, которые стояли в Севастопольской бухте, остались практически неповрежденными.

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Полковник предупредил о готовящемся масштабном налете ВСУ на Крым.

По мнению военного историка, директора Музея войск ПВО, полковника в отставке Юрия Кнутова, украинцы готовятся к более массированному налету на Крым. Он отметил, что с помощью дронов ВСУ хотят «вскрыть» районы сосредоточения ПВО в Крыму и «измотать» их.

В Крыму и в Севастополе 27 ноября объявлено выходным днем.

Выходной день объявлен в связи с резким ухудшением погодных условий на полуострове. К 21:00 воскресного дня уже более 40 тысяч крымчан находились в домах без электроснабжения. В Евпатории более 150 человек были эвакуированы из затопленных домов. Также выходной день — в понедельник 27 ноября — объявлен для работников бюджетных предприятий, кроме медицинских и оперативных служб, и в Севастополе.

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 Вильфанд: ураган в Крыму сравним с бурей времен Крымской войны
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