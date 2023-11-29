Топ-3 новости Крыма: Ураган сравнимый с бурей времен Крымской войны

Ураган в Крыму сравним с бурей времен Крымской войны.
На Крым обрушился один из самых мощных ураганов за несколько веков. Об этом заявил российский метеоролог Роман Вильфанд. По его информации, подобная буря в Крыму бушевала разве что во время Крымской войны. Тогда, в ноябре 1854 года, шторм потопил европейские корабли. При этом российские корабли, которые стояли в Севастопольской бухте, остались практически неповрежденными.
Полковник предупредил о готовящемся масштабном налете ВСУ на Крым.
По мнению военного историка, директора Музея войск ПВО, полковника в отставке Юрия Кнутова, украинцы готовятся к более массированному налету на Крым. Он отметил, что с помощью дронов ВСУ хотят «вскрыть» районы сосредоточения ПВО в Крыму и «измотать» их.
В Крыму и в Севастополе 27 ноября объявлено выходным днем.
Выходной день объявлен в связи с резким ухудшением погодных условий на полуострове. К 21:00 воскресного дня уже более 40 тысяч крымчан находились в домах без электроснабжения. В Евпатории более 150 человек были эвакуированы из затопленных домов. Также выходной день — в понедельник 27 ноября — объявлен для работников бюджетных предприятий, кроме медицинских и оперативных служб, и в Севастополе.