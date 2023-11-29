09:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Новую систему уборки положили на лопату
Петербург в очередной раз столкнулся со «снежным коллапсом» — даже после выделения дополнительных миллиардов.
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Как подсчитал вчера, 28 ноября, «Ъ-СПб», за сутки петербуржцы оставили более 200 жалоб на уборку снега на портале «Наш Петербург». В частности, граждан не устраивает, что дорожки к подъездам жилых домов не расчищены, а узкие тропинки завалены снегом. Жители просят активнее привлекать на уборку дворников, увеличить им зарплаты и отказаться от реагентов.
В комитете по благоустройству на просьбу прокомментировать ситуацию отмечают, что выпало много снега и «это нормальная рабочая ситуация». Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы: в ночь на 28 ноября в город вышло 860 снегоуборочных машин и 350 дворников, отчитались в пресс-службе Смольного. Там же рассказали, что почти на трети осмотренных правительством территорий и зданий частных собственников выявлены нарушения при уборке снега. Днем на уборку вышли более 3,5 тыс. дворников районных жилищных агентств и около тысячи механизаторов.
С этого года Петербург перешел на новую систему уборки улиц и дворов зимой. За вывоз снега теперь отвечают районные жилищные агентства. Подрядные организации должны заменить на государственные, а в 15 из 18 районов Петербурга должны быть открыты новые жилищные компании, ответственные за уборку снега. На изменение системы уборки снега город за три года намеревался выделить 28,6 млрд рублей — в том числе на наем нового персонала и на закупку уборочной техники (заявлялось, что закуплено более тысячи единиц).
Депутаты городского парламента по-разному оценили итоги первого снегопада.
Для беспартийного депутата фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаила Амосова отсутствие уборочной техники на улицах города оказалось неожиданностью. В разговоре с «Ъ-СПб» он отметил, что он удивлен отсутствием снегоуборочной техники и на улице увидел ее только сегодня, однако «признаки того, что ночью все-таки убирались, есть». «Я по-прежнему слышу, что дворников не хватает. Сегодня прошелся по центру города — и там вот все как обычно. Там, где на тротуар выходят какие-то организации, почищено. В других местах — нет», — комментирует господин Амосов.
Депутата от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского заснеженные улицы и неубранные дороги также не удивили. «Я бы скорее удивился, увидев утром очищенный от снега город. Все, к сожалению, как всегда. Зима вновь застала врасплох. Правительство думало, что ее не будет, а она вдруг наступила», — объясняет парламентарий. Он уверен, что сферу уборки нужно больше финансировать и в случае коллапса нанимать дополнительных работников. При этом господин Вишневский полагает, что, пока не изменится руководство города, ситуация с уборкой не поменяется.
Руководители фракции КПРФ и «Новые люди» ссылались на «стихию» и «небывалое количество снега», которое выпало за короткий промежуток времени. «Я как обыватель, наверное, тоже не доволен. Но все-таки надо оценить ситуацию трезво: выпало много снега. И как ты к этому ни готовься, все равно не сможешь обеспечить абсолютную уборку города от снега. Тем более когда он продолжает идти», — сказал коммунист Роман Кононенко. При этом, оценивая снежную реформу, которую Смольный провел в прошлом году, на личном опыте отметил, что в его дворе «ничего не изменилось ни в худшую, ни в лучшую сторону». По словам депутата, нанять новых работников с текущим уровнем оплаты их труда — задача сложная.
Руководитель «Новых людей» Дмитрий Павлов занял «умеренную» позицию: вопросы есть, но «циклон пришел неожиданно» и «снега навалило максимально много».
Депутат фракции «Единая Россия» Александр Ходосок оценивает уборку снега положительно. «Город убирается и продолжает убираться. Надо понимать, что такого огромного объема снега мы давно не видели. Я утром проехал три района в своем избирательном округе — везде работали люди и техника. Может быть, есть какой-то процент нехватки специалистов, но это по понятным соображениям», — рассказал парламентарий. Он отмечает, что сложности есть, но с «большой задачей» город справился.
Утром 28 ноября губернатор Александр Беглов провел экстренное совещание городского правительства и штаба по благоустройству Петербурга. На нем он призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленку в ближайшие дни.
Полина Пучкова, Надежда Ярмула.