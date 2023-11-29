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Спецоперация на Украине
09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцы должны будут поменять летнюю резину на зимнюю до начала декабря

С 1 декабря в Петербурге начнут штрафовать водителей с летней резиной.

В Петербурге решили жестко решать проблему любителей летней резины в снег. Так, «непереобувальщиков» начнут штрафовать в Северной столице с 1 декабря. Размер наказания — целых 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района города на Неве.

— Со стартом нового сезона в Петербурге начнут штрафовать автомобилистов-нарушителей. Тем водителям, которые не успеют сменить на своих транспортных средствах летнюю резину на зимнюю, выпишут штрафы.

напомнили в пресс-службе Красногвардейского района Северной столицы

Специалисты также уточнили, что «зимняя обувь» или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса автомобиля.

Ранее spb.kp.ru писала, что 50-процентные скидки за оплату парковочных штрафов в течение 20 дней могут появиться в Петербурге. Размер санкции составит не три тысячи рублей, а всего полторы.

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