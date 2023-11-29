06:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, когда выпускники школ напишут итоговое сочинение в Иркутской области 2023−2024
Выпускники школ напишут итоговое сочинение в Иркутске 6 декабря.
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Итоговое сочинение в Иркутской области 2023−2024 будут писать выпускники Приангарья. Его выполнение является одним из условий допуска одиннадцатиклассников к итоговой аттестации — сдаче экзаменов. Накануне в области завершили прием заявлений от старшеклассников. Всего их поступило больше двенадцати тысяч. О своем желании писать сочинение заявили 11 880 юных сибиряков, еще 214 ребят выбрали изложение. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Итоговое сочинение в Иркутской области 2023−2024: дата
Датой для написания итогового сочинения либо изложения выбрана среда, 6 декабря. Именно в этот день больше 11 тысяч одиннадцатиклассников сядут за парты, чтобы выполнить задание.
— Итоговое сочинение (изложение) является обязательным для выпускников текущего года, — отметили специалисты. — Выпускники прошлых лет и лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, могут участвовать в написании по желанию.
За свои рассуждения на заданную тему или пересказы ученики не будут получать оценки в баллах. Работы оценят по системе «зачет/незачет». На оформление своих рассуждений на заданную тему выпускникам дадут почти четыре часа — 3 часа и 55 минут, если быть точными. За эти 235 минут одиннадцатиклассники должны успеть выполнить письменную работу. Участникам с ограниченными способностями и инвалидам к этому времени добавят еще полтора часа.
Итоговое сочинение в Иркутской области 2023−2024: результат, пересдача
Возможность пересдать в случае незачета у одиннадцатиклассников будет. Для этих целей выбрано два дня — 7 февраля 2024 года и 10 апреля 2024 года. В эти дни напишут итоговое сочинение или изложение те, кто не сделал этого по уважительной причине 6 декабря или же был удален из кабинета из-за поведения — нарушения установленных правил.
Точная дата, когда будет объявлен результат работ, пока не озвучена, но по аналогии с прошлым годом, можно предположить, получил школьник зачет или не зачет, станет известно в течение двух недель после написания. Результаты итогового сочинения либо изложения одиннадцатиклассникам выпускников текущего года скажут в их школах. Остальные же смогут получить ответ там, где регистрировались.
Итоговое сочинение в Иркутске 2023−2024: темы
Что же касается тем, на которые предложат рассуждать школьникам, то в учебном году 2023−2024 будет шесть комплектов тем итогового сочинения — по две из каждого раздела. Разделы эти такие: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека».
На сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для примера указан такой комплект тем для итогового сочинения в этом году: «Какую жизненную цель можно назвать благородной?», «Могут ли юношеские мечты повлиять на дальнейшую жизнь человека?», «Как становятся героями на войне?», «Чем важен для современного человека опыт предыдущих поколений?», «Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?», «Реальное и виртуальное общение: в чём преимущества каждого из них?».
Итоговое сочинение в Иркутской области 2023−2024: основные требования
На официальном сайте Рособрнадзора указаны требования к написанию сочинения. Так, рекомендуемое количество слов в тексте — от 350. Если в тексте ученик приводит цитаты (с обязательной ссылкой на источник), то их объем не должен превышать текста участника итогового сочинения. Также работу оценивают по пяти критериям — соответствие теме, аргументация — привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность.
Что касается изложения, рекомендуемое количество слов в нем — 200 — и в его оценке также используют пять критериев — содержание изложения, его логичность, использование элементов стиля исходного текста, качество письменной речи, грамотность.