03:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Появилась новая информация по упавшему с виадука в столице ДФО мальчику
Вот как сейчас чувствует себя ребенок, рассказали источники.
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Появилась новая информация по упавшему с виадука в столице ДФО мальчику. Инцидент произошел еще 1 ноября, однако только сейчас состояние подростка нормализовалось, об этом сообщают источники РИА Новости (18+).
Отмечается, что мальчика, упавшего с виадука на Молодежной в начале ноября, выписали из больницы. Ребенок продолжит лечение дома.
Напомним, инцидент произошел во Владивостоке 1 ноября. 14-летний подросток упал с виадука на проезжую часть в районе проспекта 100-летия. В момент происшествия под мостом проезжали спецавтомобили МВД и скорой медпомощи. Медики мгновенно оказали подростку неотложную помощь и доставили в больницу. Изначально фигурировала информация, что это был арестант, который внезапно почувствовал себя плохо. В больнице ребенок впал в кому. Но позже врачи сообщили смоги привести его в нормальное состояние. По словам самого пострадавшего, он случайно свалился с виадука, а сейчас продолжает свое лечение после инцидента дома.