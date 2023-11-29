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03:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Столбики термометров в Иркутской области 29 ноября покажут −12…-17

Погода в Иркутске 29 ноября 2023 года будет с температурой до −15.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 7 м/с 27% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

До календарной зимы осталось два дня. Не успеем и глазом моргнуть, как наступит предновогодняя суета. По вечерам температура в некоторых районах Приангарья опускается до −30, а в областной столице до −20. Однако днем становится немного теплее. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 29 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 29 ноября

— В Иркутской области прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, в северных районах местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, температура −12…-17, при облачной погоде −19…-24, а в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами −6…-11 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 29 ноября 2023 года будет преимущественно без осадков, ветер переменный 1−6 м/с. Столбики термометров покажут −13…-15.

Кроме того, на дорогах области снежный накат и гололедица.

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