03:08 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярске 29 ноября ожидаются заморозки до −21 градуса
Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.
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В Красноярске 29 ноября ожидаются заморозки до −21 градуса, об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.
Температура днём составит до −16 градусов, ночью похолодает до −21 градуса. Ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются, ветер южный до 1−2 метров в секунду.
Напомним, 28 ноября в четырёх районах Красноярского края открыли 9 автозимников.