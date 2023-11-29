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03:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске 29 ноября ожидаются заморозки до −21 градуса

Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 7 м/с 27% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

В Красноярске 29 ноября ожидаются заморозки до −21 градуса, об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Температура днём составит до −16 градусов, ночью похолодает до −21 градуса. Ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются, ветер южный до 1−2 метров в секунду.

Напомним, 28 ноября в четырёх районах Красноярского края открыли 9 автозимников.

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