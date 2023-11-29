04:18 (мск), источник: АиФ Владивосток
Жители Китая пытались вывезти 15 кг сушеного трепанга
В отношении иностранцев Уссурийская таможня возбудила два дела об административном правонарушении.
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Уссурийская таможня сообщает, что в пункте пропуска Турий Рог ее сотрудники обнаружили крупную партию сушеного трепанга, которая была скрыта под одеждой и в личных вещах двух граждан Китая. Общий вес морского деликатеса составлял 15 кг.
Инспекторы таможни привлекло поведение пассажиров рейсового автобуса, которые вызвали подозрения. Очевидно было, что одна из женщин пыталась незаметно пронести сверток под свитером. При заданных таможенником вопросах она и ее спутник начали проявлять явные признаки нервозности.
В результате проведенного досмотра вещей и одежды у китайцев таможенники обнаружили сушеный трепанг. Нарушители заявили, что перевозят этот товар по просьбе незнакомого лица с целью передачи его третьим лицам на территории Китая.
Уссурийская таможня уже возбудила два дела об административном правонарушении в отношении этих иностранных граждан. В случае признания их виновными, им грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара, а также конфискация самого трепанга.