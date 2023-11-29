Массовые облавы на мигрантов готовят в Приморье: работодателям пообещали проблемы

Такие задачи Олег Кожемяко поставил перед правоохранительными органами и краевыми ведомостями, отметив, что миграционные процессы требуют ужесточения контроля. Как отметил глава региона, несмотря на то, что ситуация управляема, процессы, которые наблюдаются сейчас, вызывают тревогу у власти, и раздражение у местных жителей.
Начальник УМВД России по Приморскому краю Александр Табакаев отметил, что в регионе регулярно проходят мероприятия по выявлению незаконной миграции. Только с начала 2023 года зафиксировано более 13 тысяч нарушений, в результате чего более 1000 мигрантов были принудительно выдворены за пределы региона, еще более тысячи иностранцев на очереди. Также почти 1,5 тысячи мигрантов запрещен въезд на территорию России.
Губернатор отметил, что в Приморье необходимо отработать порядок установки на учет мигрантов, а также взять под жесткий контроль выдачу разрешений на работу. Глава региона поручил провести масштабные проверки.
«Вплоть до отзыва лицензий или разрешения на строительство, например, если речь идет о стройках, штрафовать, а штраф большой — до 800 тысяч за каждого человека. Вместе с этим провести анализ рабочей силы по всем отраслям, и этот вопрос будут координировать краевые профильные министерства», — заявил Олег Кожемяко.
Что касается таксистов или водителей общественного транспорта, то во время проверок будут выявлены лица, дающие иностранцам автомобили в аренду.
Особое внимание будет уделено и постановке на воинский учет, выдаче паспортов и военных билетов. Проверять начнут и знания русского языка, которым должны владеть мигранты.
Олег Кожемяко добавил, что регион заинтересован в приросте населения, однако иностранцы должны находиться в регионе законно.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, почему мигранты начали отказываться от работы на Дальнем Востоке.