04:08 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Президент России открыл новый корпус Енисейской районной больницы
Об этом событии рассказали в Правительстве Красноярского края.
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Владимир Путин открыл новый акушерско-терапевтический корпус Енисейской районной больницы, будучи на видеосвязи с главой Красноярского края.
Во время онлайн-включения Михаил Котюков вместе с исполняющим обязанности главного врача больницы Еленой Касаткиной подвели итоги строительства нового корпуса. Он был построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь в корпусе находятся женская консультация, родовые и послеродовые отделения, стационар и отделение терапии. Больнице было предоставлено новое техническое оборудование, включая аппараты УЗИ, КТ и ЭКГ.
Губернатор Красноярского края поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку в открытии нового корпуса, а также рассказал о достижениях края в вопросе демографии:
«Сегодня продолжительность жизни в Красноярском крае уже превышает показатели 2019 года. Существенно ниже уровня 2019 года и младенческая смертность. Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам демографии. В крае в этом году утверждена новая программа развития демографии. Она имеет различные направления. Мы совершенствуем меры краевой социальной поддержки, переводим их в проактивный режим для того, чтобы было меньше бюрократии и больше адресной социальной помощи».