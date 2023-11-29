07:11 (мск), источник: AmurMedia.ru
Хабаровский «СКА-Нефтяник» разошелся миром с «Енисеем»
Встреча с принципиальным соперником завершилась со счетом 3:3.
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Очередной раунд «Эль Класико» между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем» в Хабаровске победителя не выявил, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».
Несмотря на отсутствие своих лидеров — Сергея Ломанова и Ильи Лопатина — «Енисей» в отчетном матче не собирался сдаваться на милость хозяев, которые наверняка очень хотели реабилитироваться в глазах своих болельщиков за поражение от «Кузбасса» в предыдущем туре. Сделав ставку на мобильную эшелонированную оборону, красноярцы наступили на горло собственной песне. Однако «Енисей» не был бы «Енисеем», если бы вовсе отказался от привычных для себя атакующих действий. Пусть и не в том объеме, к которому привыкли хабаровские болельщики. Впрочем, и его вполне хватило, чтобы держать в напряжении защитников и вратаря «СКА-Нефтяника», а сам матч превратить в напряженный и упорный поединок.
К сожалению, хабаровчане сами облегчили задачу соперникам. Хозяева очень долго и тяжело входили в игру, так и не сумев в первом тайме включить «крейсерскую скорость». Как результат, сибиряки уверенно блокировали подходы к своим воротам, сведя на нет усилия нападающих «СКА-Нефтяника». Единственную осечку гости допустили лишь за 5 минут до перерыва, не сумев справиться с острой «контрой» в исполнении Чупина и Каланчина. Правда, к тому моменту «Енисей» уже вел в счете 2:0.
После излишне прагматичного первого тайма, во второй половине встречи соперники порадовали зрителей искрометной обоюдоострой игрой. Более настырными оказались хабаровчане, в действиях которых появилась таки необходимая стройность, что позволило им сравнять счет, и вселить надежду на благоприятный исход матча. Однако в этот ответственный момент подопечных А. Савченко настигло фатальное невезение при завершении атак. Причем, в ситуациях, когда, казалось, мячу и деваться было некуда, кроме как влететь в ворота. В итоге сработало старинное правило: «не забиваешь ты — забивают тебе». После одной из контр-атак «Енисей» вновь повел в счете, поставив хабаровчан в крайне затруднительное положение. Еще один шанс «СКА-Нефтянику» подарил брат «летучего финна» — Томми Мяаття, забивший мяч (к слову, первый для себя в чемпионате России) после одного из бесчисленных в этом матче розыгрышей угловых. В оставшиеся до финального свистка 15 минут хозяева буквально повисли на воротах красноярцев, создав целый ряд голевых моментов. Увы, реализовать, хотя бы, один из них «красно-черные» так и не смогли, будучи вынужденными довольствоваться ничьей, потеряв очки в домашнем матче с «Енисеем» впервые с 2016 года.
В субботу 2 декабря «СКА-Нефтяник» проведет заключительный матч домашней серии. Соперником нашей команды станет еще один прямой конкурент в борьбе за место на призовом пьедестале — иркутская «Байкал-Энергия». Игра начнется в 13 часов.