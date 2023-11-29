06:12 (мск), источник: РИА Новости
В Приморье запустили чат-бот для сообщений о «пропаганде зла»
Власти Приморья запустили анонимный чат-бот для сообщений о «пропаганде зла».
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Антитеррористическая комиссия Приморского края запустила анонимный чат-бот, куда можно без регистрации и предоставления персональных данных сообщить о разжигании вражды и «пропаганде зла».
«Видели призывы к экстремизму в социальных сетях? Знаете тех, кто разжигает ненависть и вражду, пропагандирует зло и террор, прячет дома оружие? Теперь связаться с Антитеррористической комиссией и рассказать о таких “героях” анонимно — реально. Пишите нам в чат-бот, и мы обязательно направим информацию в компетентные органы», — сообщается в Telegram-канале комиссии.
Отмечается, что написать в чат можно без регистрации и ввода персональных данных, в том числе номера телефона.