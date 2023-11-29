11:44 (мск), источник: МК.RU Омск
В последний день ноября в Омской области похолодает до −12 градусов
В ночь на четверг, 30 ноября, в Омской области столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, при прояснении — до −12.
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Такая же температура, по данным Обь-Иртышского УГМС, ожидается и ночью пятницы, 1 декабря.
Днём 30 ноября будет от 0 до −5 градусов, 1 декабря — чуть холоднее: −1…-6 градусов. Также на эти двое суток синоптики спрогнозировали осадки в виде снега и гололедицу на дорогах.
Ветер юго-западного и южного направлений будет дуть со скоростью не выше 7−12 м/с.
Ранее мы писали, что аномально тёплая осень позволила продлить сроки высадки деревьев и кустарников в Омске. Всего в этом году в городе появилось более 12 тысяч новых деревьев и свыше 28 тысяч кустарников.