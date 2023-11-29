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05:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Прокопьевске задержали жителя, который сбил подростка на скорости и уехал

17-летнего пешехода госпитализировали.

В Прокопьевске задержали 50-летнего местного жителя, который сбил на скорости 17-летнего подростка и уехал. Виновником оказался неоднократно ранее судимый прокопчанин.

Очевидец сообщил, что водитель автомобиля ВАЗ-2121 наехал на несовершеннолетнего, а затем скрылся. Подростка госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции нашли автомобиль с характерными повреждениями в посёлке Тайбинка. Владелец автомобиля был не раз судим за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и нетрезвое вождение и был пьян.

«Следователем ОМВД России по г. Прокопьевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 264 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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