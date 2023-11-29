06:32 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярском крае подорожала одежда
Рост цен на одежду в Красноярском крае, в среднем, составил 4 процента.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Красноярском крае рост цен в октябре на непродовольственные товары составил 5% и почти не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили в Банке России. Там также отметили, что товары в цене менялись по-разному.
Так, одежда и белье за год в целом выросли в цене на 4%. При этом мужские джинсы стали дороже на 6%, а детские подешевели на 8%. Дешевле чем год назад стоили женские брюки и пиджаки, мужские ветровки. Однако большая часть одежды из потребительской корзины в цене выросла.
Причиной роста цен назвали увеличение спроса, который усиливали повышенные инфляционные ожидания. Ослабление рубля повысило издержки как продавцов, так и отечественных производителей.
«В ситуации повышенного потребительского спроса продавцы одежды активно переносили затраты, связанные с закупкой импортных и отечественных коллекций одежды и обуви осенне-зимнего сезона, в розничные цены. Красноярцы, ожидая дальнейшего подорожания, готовы были покупать вещи по более высоким ценам. В результате в годовом выражении рост цен на эти товары ускорился», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Он отметил также, что в октябре продукты подорожали за год на 7%, услуги — на 12%, а годовая инфляция в Красноярском крае составила 8%.