06:16 (мск), источник: АиФ Красноярск
Губернатор Котюков: в Красноярском крае выросла продолжительность жизни
Об этом глава Красноярского края сообщил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
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Губернатор Михаил Котюков заявил, что в Красноярском крае выросла продолжительность жизни и снизила детская смертность по сравнению с 2019 годом. Об этом глава региона сообщил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
«Сегодня продолжительность жизни в Красноярском крае уже превышает показатели 2019 года. В сентябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко привозил в край экспертов и главных внештатных специалистов Минздрава. По каждому направлению разобрали резервы по улучшению показателей продолжительности жизни в регионе», — рассказал губернатор Михаил Котюков.
Отметим, что по данным Красноярскстата, средняя продолжительность жизни в 2019 году составляла 71,16 года, в 2021 году — 68,3 года, а в 2022 году — 70,6 года. Губернатор не уточнил, какая продолжительность жизни в регионе на 2023 год. Актуальные данные специалисты пока не опубликовали.