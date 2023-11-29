Ташкентцы снова обеспокоены застройкой на месте зеленой зоны

Шайхантахурский хокимият дал разъяснение по поводу строительства, но в нем нет ни слова о грядущей вырубке деревьев. Так, администрация района сообщила, что выдано разрешение № 1726277−123675 от 1 августа 2023 года на строительство на этом участке многоквартирного дома. При этом приводятся и другие документы, обосновывающие строительство на этой территории.
Отметим, что зеленый участок, попадающий в зону строительства, расположен позади бывшего института Микробиологии. Именно этот факт стал поводом для массового негодования общественности в соцсетях и пабликах.
Канал Tashkent land пишет, что территория НИИ — это явно была не простая буферно-зеленая зона (земля может быть с химикатами и патогенами). Рядом находится одно из старинных исторических мест Ташкента — мемориальный комплекс Шейхантаур, где сохранились исторические памятники. Разве можно тут что-то строить поблизости?
Канал «Защитим природу вместе» пишет: «Куда мы катимся? Где министерство экологии? Куда смотрит городское управление экологии? Аууууу, люди, мы скоро задохнемся! В центре Ташкента внезапно огородили забором очередную зеленую зону»!
Еще один пользователь соцсетей возмущается: «Здравствуйте. На территории НИИ Микробиологии есть сад для исследований и селекции. 24 ноября его огородили профнастилом, видимо хокимият (находится напротив) разрешил стройку. При этом в данном районе коммуникации уже не выдерживают. Периодически вырубается электричество и вся местность в округе заставлена машинами, даже в выходные (офисы, федерация дзюдо, проектные организации, узкард, банк, жилые дома)».
Считаем, что Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата должно дать разъяснение по поводу возможного исчезновения зеленой зоны.