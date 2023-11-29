07:36 (мск), источник: ИА Башинформ
Во вторник из аэропорта Уфы с задержкой вылетели 12 рейсов
Все они ушли в пункты назначения с отставанием примерно 1,5 часа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Также с задержкой приземлились 13 рейсов. В частности, это произошло из-за снегопада. По информации пресс-службы аэропорта, в связи с метеоусловиями с задержкой вылетели четыре рейса, а 10 — из-за позднего прибытия бортов. Остальные выбились из расписания по другим причинам.