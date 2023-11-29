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Спецоперация на Украине
07:36 (мск), источник: ИА Башинформ

Во вторник из аэропорта Уфы с задержкой вылетели 12 рейсов

Все они ушли в пункты назначения с отставанием примерно 1,5 часа.

Также с задержкой приземлились 13 рейсов. В частности, это произошло из-за снегопада. По информации пресс-службы аэропорта, в связи с метеоусловиями с задержкой вылетели четыре рейса, а 10 — из-за позднего прибытия бортов. Остальные выбились из расписания по другим причинам.

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