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06:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Как не заболеть ВИЧ и как он проявляется?

ВИЧ заражает клетки иммунной системы человека, разрушает их или нарушает их работу, что ведёт к прогрессирующему истощению иммунной системы. Результатом становится СПИД.

ВИЧ заражает клетки иммунной системы человека, разрушает их или нарушает их работу, что ведёт к прогрессирующему истощению иммунной системы. Результатом становится СПИД.

Ирина Кожинова, врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», рассказывает, как проявляется болезнь и как её избежать.

Как проявляется болезнь?

Заболевание имеет пять клинических стадий от ВИЧ до СПИД:

Инкубационный период, или промежуток времени (примерно 3−6 месяцев) между моментом заражения человека вирусом и возникновением первой реакции организма. Проявления болезни могут отсутствовать.

Первые признаки болезни (до 1,5 месяцев): подъём температуры, повышенная утомляемость, потливость, высыпания на коже и слизистых, увеличение лимфатических узлов. У некоторых людей может возникнуть ангина, диарея, увеличивается селезенка и печень. Иногда развиваются аутоиммунные заболевания (псориаз, себорейный дерматит и другие).

Латентная стадия (до 10 лет) — проявлений болезни нет, но человек становится источником инфекции. Заболевание развивается внутри, уничтожая иммунитет.

СПИД — могут возникать инфекционные заболевания дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, кожных покровов, злокачественные новообразования.

Терминальная стадия — количество лейкоцитов в крови падает, помочь человеку уже невозможно, и пациенты умирают через недели-месяцы.

Как избежать заражения вирусом иммунодефицита?

Предохраняйтесь! Взрослые люди чаще всего заражаются при сексуальных контактах без презерватива с партнером, чей ВИЧ статус им неизвестен.

Будьте постоянны! Чем больше партнёров, тем больше риск заразиться.

Осторожнее юным! Юность увеличивает риск заразиться инфекциями, передаваемыми половым путём: нестабильно бактериальное население влагалища, повышенное половое влечение, недостаточная осознанность поведения.

Нет — алкоголю и наркотикам! Употребление алкоголя и наркотиков — одна из самых частых причин случайных половых связей и секса без презерватива.

ВИЧ не передается при дружеских поцелуях, при рукопожатиях, при кашле, чихании; через посуду, одежду, белье; при посещении бассейна, сауны, туалета; при укусах насекомых. Удалить вирус из организма невозможно, однако, активная антиретровирусная терапия позволяет замедлить и даже практически остановить развитие ВИЧ-инфекции и её осложнений.

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