07:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровский онколог о том, как можно победить болезнь
Своим пациентам на прощание она всегда говорит одну ободряющую фразу.
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Онкология — особая сфера медицины, где от врача требуется не только высокий профессионализм, но и особое душевное состояние, поэтому туда идут избранные. Гинеколог-онколог Надежда Дубовик в их числе. ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывает об успешном хирурге и его понимании, как можно победить болезнь века.
Спасибо учителям
Почему именно онкология? Надежда Дубовик говорит, что у нее как такового выбора не было. Она хотела стать гинекологом. На распределении после шестого курса медуниверситета в интернатуру — большой овальный стол, сидят главврачи больниц со всего края. Предлагают наперебой: давайте к нам! А пойдешь в онкологию? Предложение оказалось созвучно ее тогдашнему душевному состоянию. У нее в то время тяжело заболел отец. И она согласилась, по большому счету, еще не осознавая до конца, что потребует от нее эта сфера медицины. Работать пришла сразу в стационар, в самую гущу событий — операции, химиотерапия и прочие сложнейшие манипуляции. И то, что ей пришлось пережить с отцом, который умирал от онкологии, помогло молодому доктору понять своих пациентов, их боль, отчаянное, усталость. И самое главное сформировать у каждого у них желание бороться и жить. Наблюдая, как Надежда Евгеньевна общается со своими пациентами удивляюсь: — Завтра мы пройдем УЗИ, потом сходим сдадим кровь. Какая там у нас температура? — говорит она. Так обычно говорят мамы совсем маленьких детей, как бы объединяясь со своим чадом в одно целое: «мы поели, мы погуляли». Когда так делает врач, его подопечный очень явно ощущает, что он не один. Доктор рядом и вместе с ним пройдет этот очень трудный путь лечения.
Оперировать Надежда Дубовик начала в 26 лет. Рассказывает: сначала ты стоишь на операции вторым ассистентом, потом первым, помогаешь хирургу, а в какой-то момент тебе говорят: делай ты! Конечно, такое доверие надо заслужить, и быть к этому морально готовым..
Конечно, рядом стоит опытный доктор, который в случае чего поможет не растеряться, но за все уже отвечаешь ты. Признается, что учили ее кнутом и пряником. Смеется:
— Кнута, пожалуй, было больше. Зато теперь она уверенный в себе хирург. Большое значение в становлении любого профессионала играют хорошие учител, которые встретились на его пути. С этим нашей героине повезло и во время учебы в университете, и теперь. Онкология сегодня стремительно развивается, и постигать новое здесь нужно постоянно. Сегодня с Надеждой Евгеньевной рядом человек, которого она считает своим наставником — гинеколог — онколог Ирина Борисовна Ржавская, которая работает в онкоцентре со дня его основания, то есть 20 лет. О ней в крае ходят легенды. Даже в самых тяжелых случаях она борется за пациента до последнего, часто выигрывая в этой непростой схваткой.
И чтобы больше я вас не видела!
То, что ты растешь профессионально, понимаешь, когда тебя начинают звать на консилиумы, чтобы услышать твое мнение по поводу сложной ситуации. Дальше ты в первый раз становишься дежурным врачом по больнице. Надежда Евгеньевна вспоминает: волновалась сильно, все же такая ответственность! Но ее подбодрили, дескать, семь лет работаешь, пора!
Но сложнее всего в ее деле все же психологический аспект. Женщины, которые попадают к ним, чаще всего пребывают в шоке. Почему со мной, за что? Они не понимают, как дальше жить, привычный мир рухнул. Умоляют о помощи, боятся операции, некоторые и вовсе не хотят лечиться, от стресса впадают в безразличие, не верят в исцеление. Их пугает боль. Молодые пациентки, а рак в последнее время очень помолодел, не понимают, что с ними происходит, насколько это серьезно. Они не могут принять реальность. Уточняют: а у меня точно онкология? — Со своими больными я начинаю разговаривать, объясняю, что будем делать, иногда для наглядности рисую на бумаге, — говорит Надежда Дубовик. — Убеждаю: давайте попробуем победить болезнь, даю им надежду. Когда меня спрашивают, сколько мне осталось. я прошу: не возлагайте на меня небесные обязанности. Вы пришли лечиться, и я, как врач, сделаю все, что от меня зависит. Женщина начинает понимать, что доктор на ее стороне, так возникает доверие.
Впрочем, иногда приходится быть резкой.
— Сидит пациентка, деловой тон: у меня ребенок, я не могу неделю лежать в больнице, — рассказывает доктор. — Другая начинает волноваться: вот вы удалите мне органы, и я стану плохо выглядеть, стареть прежде времени. Приходится рассказывать все перспективы отказа от лечения. Наступает отрезвление. И если женщина включает все свои силы, ей есть для кого и во имя чего жить, она побеждает болезнь. Надежда Дубовик рассказывает историю одной пациентки. Женщина попала к ней в тяжелом состоянии. Она дышала и передвигалась с трудом, мешал слишком большой живот, упадок сил. Все симптомы онкологии! Пациентка и сама понимала: с ней что-то не так, но долго не решалась идти к врачу. А когда наконец попала в онкоцентр, молодой доктор сказала ей честно, что не уверена, смогут ли ее вообще прооперировать. Но врачу удалось удалить все, что угрожало жизни. А потом последовала длительная химиотерапия, очень сложная. Когда ее выписывали, перед Надеждой Евгеньевной стояла красивая улыбающаяся женщина. Это самая большая награда для доктора. А если не получается спасти? Надежда Евгеньевна опускает глаза: это ее бессонные ночи, угрызения совести, скрупулезный анализ того, что могло пойти не так. Увы, в этой сфере медицины как, пожалуй, нигде больше ничего нельзя предсказать. Единственное, в чем совершенно точно уверены врачи, так это то, что если пациент не опускает руки и намерен жить, то у него все получится. Когда человек заканчивает лечение и уходит из стационара, Надежда Дубовик всегда говорит на прощание: «И чтобы больше я вас не видела!». В том смысле, что не надо им больше сюда приходить. Если только поздороваться и еще раз сказать спасибо. Хотелось бы ей уйти на более спокойное место работы? Этот вопрос ее возмущает.
— А кто будет лечить моих пациентов здесь, как я могу их оставить?
Ищите своего доктора
Методы лечения в онкологии меняются каждый год, скорее, они уточняются, появляются новые возможности. Надежда Дубовик говорит, что работают они по утвержденным клиническим рекомендациям..
Специалисты в нашем центре очень грамотные. Это большая и сильная команда. Именно команда, потому что часто решения принимаются коллегиально. Как выстроить тактику лечения, решает онкологический консилиум. Впрочем, в тяжелых случаях онкоцентр может связаться с Москвой, и специалисты ведущего онкоцентра страны — имени Н. Н. Блохина или НИИ онкологии имени П. А. Герцена — дадут свои рекомендации. И откликаются они очень оперативно. Время в онкологии многое значит. Впрочем, и сам больной может попросить отправить историю его болезни в Москву на консультацию, чтобы там подтвердили правильность назначений доктора. Надежда Дубовик категорически настаивает: каждая женщина должна следить за своим здоровьем. Если она наблюдается у гинеколога, делает УЗИ, лечит хронические заболевания, неблагополучие в ее состоянии врач может обнаружить вовремя. Да, тот же рак яичников очень коварный, они могут оставаться маленькими, даже когда опухоль разрослась по всему телу, но опытный специалист УЗИ обязательно увидит настораживающие симптомы. И тогда болезнь поддается лечению.
Порой женщина не находит контакта с врачом, который принимает в ее женской консультации.
— Всегда говорю: если вы сделали неудачную стрижку у мастера, вы же не перестанете стричься, — размышляет Надежда Евгеньевна. — Вы ищете другого специалиста. Так и с доктором. Ищите своего врача! Как не устать, не разрушить себя, оставаться сильной, способной сочувствовать и сострадать, а главное — спасать? Надежда говорит, что для этого нужно иметь что-то очень хорошее в жизни. Для нее это восьмилетняя дочь Ангелина. Но закрыть дверь больницы, уйти и не думать о своих пациентах не получается. Впрочем, судя по всему, она особенно и не старается.