08:31 (мск), источник: dostup1.ru
На Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда
На Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«Утром и днем 29 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные гололедно-изморозевые явления (сильная изморозь, сильный гололед, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах сильная гололедица)», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.
Напомним, из-за гололеда 29 ноября пришлось отменить занятия в школах в Карталинском районе — там не учится первая смена. ГИБДД призвала водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и отказаться от резких маневров, по возможности воздержаться от дальних поездок.
Южноуральцам рекомендуется следить за оповещениями экстренных служб, а также обращать внимание на целостность проводов при налипании мокрого снега. Местами из-за непогоды могут быть нарушены транспортное сообщение и энергоснабжение.