Главное
Спецоперация на Украине
08:31 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда

На Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -3° 3 м/с 50% 764 мм рт. ст. +3°

«Утром и днем 29 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные гололедно-изморозевые явления (сильная изморозь, сильный гололед, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах сильная гололедица)», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.

Напомним, из-за гололеда 29 ноября пришлось отменить занятия в школах в Карталинском районе — там не учится первая смена. ГИБДД призвала водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и отказаться от резких маневров, по возможности воздержаться от дальних поездок.

Южноуральцам рекомендуется следить за оповещениями экстренных служб, а также обращать внимание на целостность проводов при налипании мокрого снега. Местами из-за непогоды могут быть нарушены транспортное сообщение и энергоснабжение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ЕГЭ по физике: как сдать на 100 баллов – советы одного из авторов заданий
На оживленном участке трассы А-310 под Челябинском меняют скоростной режим
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта