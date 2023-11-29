08:47 (мск), источник: Комсомольская правда
На ВДНХ в честь Дня Пермского края робот Арди спел композицию «Любимая Пермь»
Пермский робот Арди продолжает удивлять гостей выставки-форума «Россия» в Москве.
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Стенд Пермского края остается одним из самых посещаемых на выставке-форуме «Россия», которая продолжает свою работу на ВДНХ в Москве. Гостей форума не устает удивлять робот Арди. Кроме стихов и ответов на самые каверзные вопросы он вдобавок начал петь.
На прошедшем 28 ноября Дне Пермского края механический «человек» исполнил композицию «Любимая Пермь», которую написал DJ Smash (Андрей Ширман) к 300-летию Перми. Для Арди разработали дополнительный сценарий, программисты загрузили звук и научили робота открывать рот и двигаться в соответствии с исполнением. Во время выступления даже мышцы живота робота двигались как настоящие. После исполнения популярной композиции Арди просто утонул в аплодисментах.
День Пермского края на выставке-форуме «Россия» завершило не менее феерическое выступление самого DJ Smash. Андрей Ширман презентовал гостям свой новый клип «Любимая Пермь», в котором он рассказывает о любви к родному краю и своей малой родине.
Композицию «Любимая Пермь» DJ Smash исполнил во время аудиовизуального шоу ди-джеев «Пермское море», которое прошло на главной уличной сцене ВДНХ.