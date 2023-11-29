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06:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьников в Иркутской области не планируют переводить на дистант

Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону.

Источник: Комсомольская правда

28 ноября в прямом эфире заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина отметила, что переводить школьников на дистанционное обучение пока не планируется.

— На сегодняшний день у нас нет необходимости переводить детей на дистант. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Ни в одной возрастной группе эпидпорог по ОРВИ не превышен, — говорит Наталья Поталицина.

Кроме того, специалист сообщила о том, что в школах и детских садах действует единое правило. Если более 20% детей отсутствует из-за болезни, вводят частичное приостановление учебного процесса либо полное закрытие учреждения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, когда в Приангарье ожидается пик заболеваемости ОРВИ.

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