06:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Школьников в Иркутской области не планируют переводить на дистант
Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону.
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28 ноября в прямом эфире заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина отметила, что переводить школьников на дистанционное обучение пока не планируется.
— На сегодняшний день у нас нет необходимости переводить детей на дистант. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Ни в одной возрастной группе эпидпорог по ОРВИ не превышен, — говорит Наталья Поталицина.
Кроме того, специалист сообщила о том, что в школах и детских садах действует единое правило. Если более 20% детей отсутствует из-за болезни, вводят частичное приостановление учебного процесса либо полное закрытие учреждения.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, когда в Приангарье ожидается пик заболеваемости ОРВИ.