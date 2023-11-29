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09:14 (мск), источник: Om1.ru

Три пригородных маршрута из «МЕГИ» изменили схему движения

Причина — ремонт и перекрытие бульвара Архитекторов.

Источник: Om1.ru

Из-за частичного перекрытия бульвара Архитекторов, где сейчас проходит реконструкция, три пригородных автобуса изменили схемы движения. Как сообщили в региональном Минтрансе, речь идёт о маршрутах № 100, 120 и 214.

Маршрут № 100 (улица Южная — улица Малиновского) поворачивает на Конева и Ватутина, далее на Лукашевича, а затем едет по утверждённой схеме движения; Маршрут № 120 (СТЦ «МЕГА» — пос. Новоомский) едет по Конева, потом по Ватутина, Комарова, 70 лет Октября и далее следует по утверждённой схеме; Маршрут № 214 (СТЦ «МЕГА» — сады «Здоровье») поворачивает на Конева, далее на Дмитриева, 70 лет Октября, Комарова, а затем едет по утверждённой схеме.

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