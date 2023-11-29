07:37 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Главный в доме: как семья из Хабаровска живет с енотом
Держать такого питомца в квартире очень тяжело.
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30 ноября в России отметя Всемирный день домашних животных. Он не относится к государственным праздникам и не является выходным днем. Но в этот день принято обращать внимание на тех животных, которые нуждаются в помощи человека. А некоторые счастливые хозяева делятся со всеми историями о своих питомцах. Редакция «МК в Хабаровске» решила присоединиться к празднику и рассказать о необычном и даже экзотическом зверке, которые проживает в одной из городских квартир.
В социальных сетях можно найти тысячи роликов об енотах. Со стороны такие зверьки кажутся забавными: пушистый непоседа ходит по квартире на задних лапках, открывает шкафы и уморительно воюет за вкусняшки. А фотографии их счастливых мордочек вызывают умиление и сумасшедшее желание завести такого друга себе.
— Я давно мечтала завести енота, и в один момент моя мечта сбылась. Когда мы впервые увидели Локи, ему было 3,5 месяца. Сейчас же ему уже шесть лет. Приобрели пушистика у заводчиков. Немного позже оказалось, что наш енот является девочкой, но несмотря на это, уже решили оставить мужское имя, — начала рассказал Лейла, хозяйка енота.
После того как енот переехал в свой новый дом, он начал искать укрытие. Сначала семья решила выделить Локи целую комнату, но зверьку стало некомфортно, он постоянно прятался. Были проблемы и с общением — питомец отказывался идти на контакт, соглашался, только если за это предлагали вкусняшку. Тогда хозяева решили построить вольер с закрытым помещением наверху, чтобы у енота был свой личный угол, скрытый от посторонних глаз.
— Когда Локи переехал в вольер, мы решили начать наше общение по-другому. Я сидела возле вольера и читала книги вслух, чтобы новый член семьи привыкал ко мне, к человеческому голосу. И это помогло! В скором времени наша девочка адаптировалась, перестала нас бояться и отправилась обследовать квартиру, — продолжает рассказ Лейла.
— У таких животных — матриархат, то есть главный зверек в стае обычно женского пола. В итоге для Локи после того, как она адаптировалась, главной стала я, она признает меня за лидера. Сначала, конечно, были и небольшие драки, и укусы, сейчас уже знает, что своих кусать нельзя. Мы теперь можем ее погладить. Но гости могут подвергнуться небольшим нападкам, — поделилась хозяйка.
Когда к семье приходят гости, енот сначала прячется, так как к новым людям надо адаптироваться. Если остаться в квартире на длительное время, то Локи, уже привыкнув к тому, что в доме находятся посторонние, выходит на разведку. И обнюхиванием тут дело не закончится, она может проявить интерес и зубами. А как иначе? Хозяев кусать нельзя, но новые люди ведь не запретили это делать!
— Главным увлечением Локи я бы назвала сон. Пик активности у нее приходится на вечер, остальное время она либо спит у себя в вольере, либо дремлет на подоконнике. Потом же начинается очередное путешествие по квартире. В интернете полно роликов, как еноты стирают. И это правда — наша любимица обожает стирать! Также она по-своему моет окна. Много прыгает, бегает, расковыривает что-нибудь. Главная радость — забраться под диван и оттуда охотиться на человеческие ноги, руки и волосы. Делает она это лежа на спине.
От бардака, по словам Лейлы, спасают закрытые двери и постоянный контроль над животным. Конечно, пришлось убрать все лишние предметы в округе, чтобы зверек не смог до них добраться. Но постоянно следить за ним тоже не получается — иногда хозяева все же покидают квартиру. В такие моменты Локи может мирно спать в своих любимых местах, а иногда может начать искать — что бы такого украсть?
— Что сказать… Ворованное всегда вкуснее. И это факт, — смеется Лейла.
— В теплое время года на специальном поводке мы выходим на улицу, гуляем по округе. На улице я довольно часто беру ее на руки, чтобы уберечь от каких-либо происшествий. Ей все вокруг интересно, все надо срочно потрогать.
В сочетании с большой вечерней активностью и своенравным характером у енотов есть еще множество проблем, с которыми будет трудно справиться будущим хозяевам.
— Если вы хотите завести енота, то я категорически не рекомендую заводить его в квартире. Такой зверь должен жить в доме, ему нужно пространство. И также он доставит вам много хлопот своими повадками и энергией. Енот не имеет ничего общего с обычным домашним животным и по поведению он ближе к хищнику, неохотно соблюдающему некоторые правила. Самое тяжелое — это то, что его абсолютно не с кем оставить на время отъезда, он просто не будет слушаться посторонних людей. А держать все время в вольере тоже нельзя, ему нужна свобода. А в случае болезни вы испытаете огромный стресс! Сложно найти ветеринара, сложно что-то диагностировать, еще сложнее лечить, так как зверек сопротивляется. Если вы мечтаете о еноте — хорошо подумайте. Сможете ли вы обеспечить все необходимые для него условия? Сможете ли вы быть всегда рядом? Готовы ли вы к его характеру и к бардаку дома? И только тогда принимайте решение, — заключила Лейла, хозяйка енота.