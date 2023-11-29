10:01 (мск), источник: "Российская газета"
Калининград перенесут в виртуальное пространство
В ближайшее время прогуляться по уютным улочкам Калининграда можно будет не только в реальности, но и в виртуальном пространстве.
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Сейчас местные разработчики старательно оцифровывают областной центр и постепенно превращают его в настоящую метавселенную со своими соцсетями, валютой, аватарами и интерактивными участками. Такой компьютерный город должен объединить на одной площадке региональное креативное сообщество, бизнес и активных пользователей киберпространства.
Началось все со знаменитого Дома Советов. Этот советский недострой сегодня активно демонтируют, поэтому айтишники решили увековечить его необычным способом. Они создают цифровую модель здания, наполняя ее архивными справками, историческими сводками, фотографиями, произведениями художников.
Дом Советов уже оцифровали и запустили в виде чат-бота в «Телеграме». Проект находится на ранней стадии разработки, новые функции будут добавлять постепенно, получая обратную связь от пользователей. Последних пока немного, но их число не является самоцелью.
Наша задача — сформировать и развивать свое креативное сообщество Калининградской области при помощи этого чат-бота. Мы его уже активно обучаем при помощи нейросетей, чтобы у нашего «Домика Советиков» появился свой функционал, стиль общения, настроение. Он сможет сам генерировать сообщения и давать пользователям полезные советы по запросу. Люди шлют фотографии, татуировки, арты с советским недостроем, материалы с похожими объектами из других регионов.
Цифровая модель Дома Советов — лишь небольшая часть масштабного проекта калининградской метавселенной, чья идея родилась из иллюстрации в презентации по развитию городских пространств. Это мультяшная пиксельная карта Калининграда, на которой расположились и главные городские достопримечательности, и основные объекты инфраструктуры. Все они объемные и анимированные.
Я решил, что это хорошая идея для внутреннего нетуристического фирменного стиля региона. Сейчас мы с командой мыслим шире и постепенно трансформируем идею в проект городской метавселенной. На этой площадке мы сможем визуализировать калининградский локальный интернет, активности, события. Объединим на одной площадке информационные сайты, бренды и сервисы с акцентом на самые интересные мероприятия.
Финансируют проект сами разработчики. Поиском инвестора они не занимались, поскольку продукт еще сыроват. Основные функции будут бесплатными, но возможность совершать цифровые покупки тоже добавят. Например, участники площадки смогут покупать там пиксельные участки, строить на них свои дома, создавать персональных аватаров, получать и дарить подарки.
Калининградская метавселенная объединит бизнес, местные бренды и креаторов.
Несмотря на то, что калининградская метавселенная официально не запущена, к ней уже стоит очередь из предпринимателей, организаций и сообществ, желающих появиться на интерактивной карте в качестве виртуальных объектов.
Цифровая модель дублирует основные локации Калининграда, а потому привлечет к нему дополнительное внимание. Она поможет местному бизнесу продвигать свои продукты и познакомит с городом тех, кто привык видеть реальность через экраны гаджетов.