09:07 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 28 ноября
Главные новости Беларуси в период с 28 по 30 ноября 2023 года.
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ВЧЕРА
Лукашенко подчеркнул готовность Беларуси к интенсификации сотрудничества с Венесуэлой.
«Это не очередное жесткое регулирование цен». Головченко о новой системе мониторинга.
Пархомчик: Беларусь и Венесуэла наметили конкретные шаги по реализации проектов в различных областях.
Кочанова: в основе работы с обращениями граждан и юрлиц должно быть качество.
Минтруда установило расчетную норму рабочего времени на 2024 год.
Совмин определил диагностическую карту альтернативой международному сертификату техосмотра.
Стоимость, места, распределение. Министр образования дал разъяснение по платному обучению в вузах.
Расширен перечень организаций, специалисты которых должны обучаться в центре защиты персональных данных.
Объединять людей и проводить политический ликбез. Вольфович о роли политических партий Беларуси.
Хоменко: сотрудничество с Азербайджаном в правовой сфере характеризуется высокой эффективностью.
Что с ремонтом дорог? Проект БЕЛТА «Страна говорит».
«Благодарный, но непростой труд». Как в поселке Глуша возрождают старинные традиции гончарства.
В Минске начали устанавливать главную новогоднюю ель.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция «Трудовой кодекс Республики Беларусь: основные изменения и дополнения» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Подробнее об основных изменениях и дополнениях в Трудовом кодексе расскажет начальник отдела нормативного правового регулирования трудовых отношений и экспертизы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Валентина Масловская. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
Выставка «Мир прекрасный» белорусской художницы по керамике Валентины Иваньковой будет работать до 17 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого.
Выставка «Марк Шагал: живопись и графика» будет работать до 19 декабря в Музее истории Витебского народного художественного училища.
В Национальном художественном музее Беларуси до 15 января 2024 года будет работать выставка «Наши коллекции. Французское изобразительное искусство из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь», на которой будет представлено более 160 произведений живописи, графики и скульптуры.
ЗАВТРА
День памяти всех жертв применения химического оружия. Впервые химическое оружие было применено на полях сражений первой мировой войны 1914−1918 годов сначала Германией, а затем и другими участниками войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. В январе 1993 года в Париже полномочными представителями 130 государств мира была подписана «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 года.
115 лет назад родился Пинчук Вениамин Борисович, российский скульптор, народный художник СССР, действительный член АХ СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1987 году.
95 лет назад родилась Орлова Галина Александровна, народная артистка Беларуси (1991). С 1959 года актриса Национального академического театра им. Я. Купалы. Исполнительница характерных и драматических ролей. Среди лучших ролей: Ягодка («Амнистия» Н. Матуковского), Елена («Женитьба Белугина» А. Островского), Нелли («Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевского) и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984). Умерла в 2021 году.
55 лет назад родился Кацуро Владимир Дмитриевич, белорусский спортсмен и тренер (инваспорт: легкая атлетика: прыжки в длину, тройной прыжок), мастер спорта СССР международного класса (1992), заслуженный тренер РБ (2010). Серебряный призер в тройном прыжке XVII Всемирных игр глухих (1993), бронзовый — XVI (1989) и XVIII игр (1997); 4-е место на XIX Дефлимпийских играх (2001). На чемпионатах Европы среди глухих: чемпион в прыжках в длину (1991) и в тройном прыжке (1995, 1999, 2000); серебряный призер в тройном прыжке (1991), в эстафете 4 на 100 м (1999). Многократный чемпион международных турниров (1989−2000).