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10:20 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. В среду утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель и сильный ветер, сообщили в Белгидромете.

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Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, утром и днем на большей части территории страны пройдут сильный снег и мокрый снег, ожидается метель. В утренние и дневные часы местами по востоку будет налипать мокрый снег и ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер переменных направлений 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, днем во многих районах порывы будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит −2…-7°С, по востоку она будет колебаться от −1 до +2°С.

Из-за сложных погодных условий синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности такой непогоды — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение вероятности возникновения дорожно- транспортных происшествий. Сильный ветер также может привести к падению деревьев, обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений.

Прогноз погоды по регионам

В Минске сегодня будет преобладать облачная погода, пройдет сильный снег (вероятность осадков более 90%) и ожидается слабая метель. Столбик термометра опустится в белорусской столице до отметки −4…-6°C. Ветер переменный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Бресте и Гродно — в основном облачно и возможен небольшой снег. Температура воздуха в областных центрах в среду может колебаться от −2 до −4°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с, в Бресте с порывами до 14 м/с.

В Гомеле и Могилеве температура воздуха составит −1…+1°C. В областных центрах в среду будет облачно. В Гомеле временами осадки, в основном в виде мокрого снега, также возможен дождь, помимо этого, ожидается слабая метель и гололед. Могилев накроет сильный снег, мокрый снег и слабая метель. Ветер переменный и северо-восточный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Витебске ожидаются схожие погодные условия: облачно, сильный снег, мокрый снег, слабая метель, −1…-3°C, ветер переменных направлений 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

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