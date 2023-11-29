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07:59 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупреждает свердловчан о гололеде, мокром снеге и ледяном дожде

Такая погода ожидается в регионе 29 ноября 2023 г.

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В Свердовской области 29 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия. О мокром снеге, ледяном дожде и гололеде предупредила пресс-служба МЧС Свердловской области.

— Главное управление МЧС России по Свердловской области убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких, — передает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Предполагается, что такая погода придет в отдельные районы области. Она может повлиять на дорожную обстановку, в связи с чем автолюбителям и пешеходам стоит быть осторожнее. Сотрудники МЧС рекомендуют водителем машин соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам же советуют обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и нависшие на строениях предметы.

— При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112», — добавили в пресс-службе МЧС.

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