07:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Жил без паспорта 10 лет: хабаровчанин долгие годы не мог восстановить главный документ
Полицейская из Хабаровска помогла мужчине восстановить паспорт спустя 10 лет.
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Жительница Хабаровска поблагодарила полицейских из Управления по вопросам миграции за быстрое решение вопроса ее мужа. Больше 10 лет 64-летний мужчина жил без паспорта и по личным причинам не мог его восстановить. Кроме того, он не мог оформить пенсию, голосовать и получать бесплатную медицинскую помощь. Письмо было адресовано руководителю Управления, полковнику полиции Марины Довгий и начальнику отдела по вопросам миграции, подполковнику полиции Татьяне Болотовой.
— Я немало лет проработала журналистом, поверьте, я общалась со множеством людей, облаченных властью, но никогда не встречала на своем пути такого неравнодушного и отзывчивого госслужащего как Татьяна Болотова. Я сейчас нисколько не преувеличиваю, она всегда была доброжелательна, в любое время отвечала на наши вопросы, давала грамотные советы и оперативно решала возникающие вопросы, мы всегда чувствовали ее желание помочь нам. От имени всей семьи сердечно благодарю Вас, Марина Анатольевна, и Татьяна Сергеевна, за проделанную работу и за неравнодушие и считаю, что такие сотрудники — это настоящие люди с большой буквы, — отметила в своей благодарности хабаровчанка.
В итоге житель краевой столицы в короткий срок смог получить долгожданный документ.