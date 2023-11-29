Новосибирцы массово жалуются на скользкие тротуары в центре города

В редакцию «Прецедента» поступило сразу несколько обращений от жителей Новосибирска, которые недовольны состоянием тротуаров. Причем люди пожаловались на пешеходные пути в Центральном округе мегаполиса.
— На улице Фрунзе со стороны Центрального парка до улицы Красный проспект тротуары вроде посыпали реагентом, однако дальше сплошной каток уже. У мэрии, что Бианора не хватило? Причем даже где поверхности обработаны, остается снежная каша, которую никто не убирает. И это третий город страны. Позор!, — высказал свое негодование житель Новосибирска Вадим Дмитренко.
Еще один новосибирец Алексей Никитенко рассказал, что в плачевном состоянии тротуары находятся на улицах Челюскинцев и Советской.
— У меня проблемы с коленом и теперь мне очень трудно ходить по улицам нашего города, поскольку практически везде лед. Не понимаю, почему тротуары не могут привести в порядок, а ведь еще даже зима не наступила, — поделился мнением читатель «Прецедента».
Редакция направит запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить ситуацию с очисткой тротуаров от гололеда в центре города.
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