10:02 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Главные новости в Молдове 29 ноября
Главные новости в Молдове на утро среды, 29 ноября 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
1. Железный занавес Санду: ПАС устраивает для Молдовы экономическую блокаду теперь и с Запада.
2. Крепитесь, люди, скоро лето: Жителей Молдовы в первый день зимы ждут невероятные 17 градусов тепла.
3. Собираются ли власти Молдовы ликвидировать автономию Гагаузии: «Брать деревянные палки или шашки и махать ими бесполезно» — депутат НСГ.
4. Сколько будем платить за газ, электричество и тепло в Молдове: Стало известно, когда закончат распределять народ по категориями уязвимости.
5. Богатеем не по дням: В Молдове резко возрастает размер минимальной зарплаты.