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10:02 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 29 ноября

Главные новости в Молдове на утро среды, 29 ноября 2023 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Железный занавес Санду: ПАС устраивает для Молдовы экономическую блокаду теперь и с Запада.

2. Крепитесь, люди, скоро лето: Жителей Молдовы в первый день зимы ждут невероятные 17 градусов тепла.

3. Собираются ли власти Молдовы ликвидировать автономию Гагаузии: «Брать деревянные палки или шашки и махать ими бесполезно» — депутат НСГ.

4. Сколько будем платить за газ, электричество и тепло в Молдове: Стало известно, когда закончат распределять народ по категориями уязвимости.

5. Богатеем не по дням: В Молдове резко возрастает размер минимальной зарплаты.

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