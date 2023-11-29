08:11 (мск), источник: АиФ Омск
Омичам в декабре придётся перенести две магнитные бури
В эти дни метеозависимым людям стоит себя оградить от стресса и чрезмерных нагрузок.
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В декабре жителей Омска ждут две магнитные бури. Одна из них будет сильная, а вторая уже послабее. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН. Согласно графику магнитных бурь, омичи испытают на себе возбуждение магнитосферы с 4 по 7 декабря, а также 12-го. С 18 по 24 декабря омичей опять ждёт магнитная буря. Отдохнуть удастся только 21 и 22-го.
Магнитные бури чаще всего влияют на метеозависимых. Такие люди могут испытывать боли в груди, головные боли, боли в суставах, упадок сил и бессонницу. Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, метеозависимым нужно снизить стрессовые ситуации, больше спать и не перенапрягаться.