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08:11 (мск), источник: АиФ Омск

Омичам в декабре придётся перенести две магнитные бури

В эти дни метеозависимым людям стоит себя оградить от стресса и чрезмерных нагрузок.

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В декабре жителей Омска ждут две магнитные бури. Одна из них будет сильная, а вторая уже послабее. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН. Согласно графику магнитных бурь, омичи испытают на себе возбуждение магнитосферы с 4 по 7 декабря, а также 12-го. С 18 по 24 декабря омичей опять ждёт магнитная буря. Отдохнуть удастся только 21 и 22-го.

Магнитные бури чаще всего влияют на метеозависимых. Такие люди могут испытывать боли в груди, головные боли, боли в суставах, упадок сил и бессонницу. Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, метеозависимым нужно снизить стрессовые ситуации, больше спать и не перенапрягаться.

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