07:58 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омске ушел из жизни известный журналист Виталий Суровый
В Омске в 49 лет скончался журналист Виталий Суровый.
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Трагическую новость сообщили «Вести Омск».
Как отмечается в телеграм-канале издания, Виталий начинал свою работу на ГТРК «Иртыш», затем работал шеф-редактором «Вестей Омск».
На своей странице о трагедии написала и бывшая супруга журналиста, ведущая «Вестей» Татьяна Суровая.
«Наши дороги разошлись много лет назад, но он все равно был. Теперь нет. Светлая память и спасибо за нашу дочь», — написала Татьяна в соцсетях.
Ранее мы писали о других утратах в омской журналистике. Ушла из жизни тележурналист из Омска Тахмина Мунаева (Тынысова). Ей было 35 лет. В 38 лет скончалась фотограф Елена Латыпова — ее сердце остановилось во сне.