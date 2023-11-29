Главное
Спецоперация на Украине
07:58 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске ушел из жизни известный журналист Виталий Суровый

В Омске в 49 лет скончался журналист Виталий Суровый.

Источник: соцсети

Трагическую новость сообщили «Вести Омск».

Как отмечается в телеграм-канале издания, Виталий начинал свою работу на ГТРК «Иртыш», затем работал шеф-редактором «Вестей Омск».

На своей странице о трагедии написала и бывшая супруга журналиста, ведущая «Вестей» Татьяна Суровая.

«Наши дороги разошлись много лет назад, но он все равно был. Теперь нет. Светлая память и спасибо за нашу дочь», — написала Татьяна в соцсетях.

Ранее мы писали о других утратах в омской журналистике. Ушла из жизни тележурналист из Омска Тахмина Мунаева (Тынысова). Ей было 35 лет. В 38 лет скончалась фотограф Елена Латыпова — ее сердце остановилось во сне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эксперты назвали вакансии, подходящие для подработки омским мамам в декр...
Актриса Юлия Хлынина: «Когда я погружаюсь в героя, у меня меняется ДНК»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта