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10:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске пешеходов будут оповещать о приближении поезда

Новая система безопасности поможет избежать невнимательным гражданам травм и сохранить их жизни.

Источник: ДВЖД

В следующем году на Дальневосточной железной дороге установят новую систему обеспечения безопасности граждан при переходе через железнодорожные пути. Об этом стало известно в ходе заседания региональной оперативной комиссии, которую провел начальник ДВЖД Евгений Вейде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В частности, речь шла об экспериментальных речевых информаторах, которые установят на посадочных платформах «Юбилейная» и «Парк Гагарина» в Хабаровске и на станциях Облучье и Спасск-Дальний. Устройства будут заранее предупреждать граждан об опасности приближающихся поездов.

Кроме того, ДВЖД продолжит обновление переходов через пути. В 2024 и 2025 годах железнодорожники отремонтируют настилы на 52 пешеходных переходах и 16 мостах. Также в местах пересечения путей установят знаки безопасности и информационные экраны.

Всего с января по октябрь 2023 года на ДВЖД из-за невнимательности и несоблюдения правил безопасности травмы получили 67 человек, из которых шесть — ударами электротока.

Железнодорожники призывают граждан соблюдать правила нахождения на объектах железной дороги, а также просят родителей несовершеннолетних детей проводить разъяснительные беседы с ними.

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