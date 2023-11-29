10:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске пешеходов будут оповещать о приближении поезда
Новая система безопасности поможет избежать невнимательным гражданам травм и сохранить их жизни.
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В следующем году на Дальневосточной железной дороге установят новую систему обеспечения безопасности граждан при переходе через железнодорожные пути. Об этом стало известно в ходе заседания региональной оперативной комиссии, которую провел начальник ДВЖД Евгений Вейде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В частности, речь шла об экспериментальных речевых информаторах, которые установят на посадочных платформах «Юбилейная» и «Парк Гагарина» в Хабаровске и на станциях Облучье и Спасск-Дальний. Устройства будут заранее предупреждать граждан об опасности приближающихся поездов.
Кроме того, ДВЖД продолжит обновление переходов через пути. В 2024 и 2025 годах железнодорожники отремонтируют настилы на 52 пешеходных переходах и 16 мостах. Также в местах пересечения путей установят знаки безопасности и информационные экраны.
Всего с января по октябрь 2023 года на ДВЖД из-за невнимательности и несоблюдения правил безопасности травмы получили 67 человек, из которых шесть — ударами электротока.
Железнодорожники призывают граждан соблюдать правила нахождения на объектах железной дороги, а также просят родителей несовершеннолетних детей проводить разъяснительные беседы с ними.