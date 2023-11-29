07:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Юморист из Шерегеша поучаствовал в шоу талантов «Битва за время»
Сейчас в соцсетях идёт голосование, кого из участников отправить в следующий этап.
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Юморист из Шерегеша и худрук ДК в посёлке Дмитрий Тихонов выступил на шоу талантов «Битва за время». Суть программы — рассмешить комиков за определённое время.
«Безумно благодарю всех за положительные отзывы и поддержку. Это очень приятно. Честно, не ожидал такой отдачи. P. S. “г. Шерегеш” (речь о титрах в шоу — Ред.) хорошо смотрится», — написал сам Дмитрий после выпуска.
Дмитрий Тихонов пародировал артиста Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, футболиста Артема Дзюбу и актёра Стаса Якушина. Не все члены жюри оценили номер Дмитрия, но выразили мнение, что дом культуры в Шерегеше находится в талантливых руках.
Четвёртый выпуск шоу вышел 24 ноября. В соцетях идёт народное голосование, кого из участников отправить в следующий этап.